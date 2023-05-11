Prefis­so che vale eccesso

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prefis­so che vale eccesso' è 'Stra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T R A

Perchè la soluzione è Stra? STRA è un prefisso che indica un eccesso, spesso usato per rafforzare il significato di una parola. Quando si aggiunge a un termine, dà l’idea di qualcosa in grande quantità o intensità, rendendo il messaggio più forte e deciso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Prefis­so che vale eccesso

Prefis­so che vale eccesso Risposta: STRA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S R A

Inizia con: S

S Finisce con: A

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Prefis­so che vale eccesso: risposta da 4 lettere

La definizione "Prefis­so che vale eccesso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Stra. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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