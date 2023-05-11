Prefisso che vale eccesso
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prefisso che vale eccesso' è 'Stra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Stra? STRA è un prefisso che indica un eccesso, spesso usato per rafforzare il significato di una parola. Quando si aggiunge a un termine, dà l’idea di qualcosa in grande quantità o intensità, rendendo il messaggio più forte e deciso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Prefisso che vale eccesso
- Risposta: STRA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SRA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Prefisso che vale eccesso: risposta da 4 lettere
La definizione "Prefisso che vale eccesso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Stra. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.