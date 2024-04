La Soluzione ♚ Le praterie dei gauchos La definizione e la soluzione di 6 lettere: Le praterie dei gauchos. PAMPAS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le praterie dei gauchos: Il termine pampa (dalla parola quechua che significa "pianura") si riferisce alle vaste pianure fertili (le maggiormente coltivabili della regione, grazie alle piogge favorite dai venti provenienti dall'Atlantico) dell'Argentina (in particolare delle province di Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe e Córdoba), dell'Uruguay e della parte meridionale del Brasile (Rio Grande do Sul). È uno degli esempi più importanti di prateria dopo quella dell'America del Nord ed uno degli esempi di steppe più importanti oltre a quelle siberiane. Il clima predominante sui circa 750.000 km² di estensione della pampa è quello temperato. A sud-est il clima è reso ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine pampa (dalla parola quechua che significa "pianura") si riferisce alle vaste pianure fertili (le maggiormente coltivabili della regione, grazie alle piogge favorite dai venti provenienti dall'Atlantico) dell'Argentina (in particolare delle province di Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe e Córdoba), dell'Uruguay e della parte meridionale del Brasile (Rio Grande do Sul). È uno degli esempi più importanti di prateria dopo quella dell'America del Nord ed uno degli esempi di steppe più importanti oltre a quelle siberiane. Il clima predominante sui circa 750.000 km² di estensione della pampa è quello temperato. A sud-est il clima è reso ... nandù ( approfondimento) m inv (zoologia) , (ornitologia) nome dato agli uccelli della famiglia dei Reidi diffusi nelle pampas di Brasile, Uruguay e Argentina il nandù è un reiforme Sillabazione nan | dù Pronuncia IPA: /nan'du/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Termini correlati (uccelli che non sanno volare) struzzo, pinguino, gallina, emù, casuario, kivi Iperonimi uccello, ratite, reiforme Altre Definizioni con pampas; praterie; gauchos; Le praterie con i gauchos; Pianta che forma vaste praterie sottomarine; Praterie equatoriali; Bovino selvatico delle praterie nordamericane; Le scagliano i gauchos delle pampas; Cerca altre soluzioni cruciverba

PAMPAS

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Le praterie dei gauchos' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.