Il polo positivo delle pile
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il polo positivo delle pile' è 'Catodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il polo positivo delle pile
- Risposta: CATODO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Catodo? Il polo positivo delle pile si chiama catodo. È la parte dove avviene la riduzione, ossia l'accettazione di elettroni. Durante il funzionamento, il catodo permette il flusso di corrente verso l'esterno, contribuendo a far funzionare dispositivi come radio, telefoni e automobili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il polo positivo delle pile: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Il polo positivo delle pile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Catodo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.