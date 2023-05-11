Il polo positivo delle pile

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il polo positivo delle pile' è 'Catodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CATODO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il polo positivo delle pile
  • Risposta: CATODO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Catodo? Il polo positivo delle pile si chiama catodo. È la parte dove avviene la riduzione, ossia l'accettazione di elettroni. Durante il funzionamento, il catodo permette il flusso di corrente verso l'esterno, contribuendo a far funzionare dispositivi come radio, telefoni e automobili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il polo positivo delle pile: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Il polo positivo delle pile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Catodo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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