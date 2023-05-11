Poco fluidi

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Poco fluidi' è 'Densi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DENSI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Poco fluidi
  • Risposta: DENSI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    DNI
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Densi? Le parole dense sono spesso poco fluide, risultando pesanti da pronunciare o ascoltare. La loro struttura complessa e il suono spesso compatto rendono difficile un discorso naturale. Quando si usano, bisogna stare attenti a mantenere un ritmo che non appesantisca la comunicazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Poco fluidi: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Poco fluidi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Densi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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