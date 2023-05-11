Poco fluidi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Poco fluidi' è 'Densi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E N S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Poco fluidi

Poco fluidi Risposta: DENSI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: D N I

Inizia con: D

D Finisce con: I

Perchè la soluzione è Densi? Le parole dense sono spesso poco fluide, risultando pesanti da pronunciare o ascoltare. La loro struttura complessa e il suono spesso compatto rendono difficile un discorso naturale. Quando si usano, bisogna stare attenti a mantenere un ritmo che non appesantisca la comunicazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Poco fluidi: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Poco fluidi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Densi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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