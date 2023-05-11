Poco fluidi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Poco fluidi' è 'Densi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Poco fluidi
- Risposta: DENSI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DNI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Densi? Le parole dense sono spesso poco fluide, risultando pesanti da pronunciare o ascoltare. La loro struttura complessa e il suono spesso compatto rendono difficile un discorso naturale. Quando si usano, bisogna stare attenti a mantenere un ritmo che non appesantisca la comunicazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Poco fluidi: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "Poco fluidi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Densi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.