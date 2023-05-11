Patto d amicizia tra due città

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Patto d amicizia tra due città' è 'Gemellaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEMELLAGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Patto d amicizia tra due città" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Patto d amicizia tra due città". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Gemellaggio? Il gemellaggio è un accordo tra due città che promuove scambi culturali, economici e sociali. Favorisce la collaborazione e la conoscenza reciproca, rafforzando i legami tra le comunità. Questa unione simbolica testimonia l'intento di condividere valori e tradizioni, creando un ponte tra territori diversi. Attraverso tali accordi si promuove un senso di fratellanza e cooperazione duratura tra le città coinvolte.

Per risolvere la definizione "Patto d amicizia tra due città", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Patto d amicizia tra due città" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Gemellaggio:

G Genova E Empoli M Milano E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Patto d amicizia tra due città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

