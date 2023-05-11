Non sempre vale la candela
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non sempre vale la candela' è 'Gioco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Gioco? A volte dedicare tempo a un gioco non porta grandi soddisfazioni, specialmente se i risultati sono scarsi o poco divertenti. In quei momenti, ci si rende conto che non sempre vale la pena insistere, preferendo magari dedicarsi ad altre attività più gratificanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Non sempre vale la candela
- Risposta: GIOCO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: GOO
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Non sempre vale la candela: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Non sempre vale la candela" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Gioco. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.