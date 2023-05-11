Il nome di Travolta
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il nome di Travolta' è 'John'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è John? Travolta è il cognome di un attore famoso, noto per le sue interpretazioni carismatiche. La sua presenza sul grande schermo ha conquistato il pubblico, rendendolo un'icona del cinema. Molti ricordano le sue performance memorabili e il suo stile unico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il nome di Travolta
- Risposta: JOHN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: JHN
- Inizia con: J
- Finisce con: N
Il nome di Travolta: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Il nome di Travolta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è John. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.