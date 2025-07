Verbo da negozianti nei cruciverba: la soluzione è Vendere

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Verbo da negozianti' è 'Vendere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENDERE

Curiosità e Significato... La soluzione Vendere di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vendere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vendere? Verbo da negozianti si riferisce all'azione di proporre, esporre e scambiare merci o servizi con clienti. È il termine che descrive l'attività principale di chi gestisce un negozio, ovvero mettere in vendita prodotti per soddisfare le esigenze e desideri degli acquirenti. In poche parole, è ciò che permette di trasformare le merci in denaro, ed è proprio il significato di vendere.

Se "Verbo da negozianti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

