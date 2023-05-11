Un indizio per l investigatore

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un indizio per l investigatore' è 'Traccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T R A C C I A

Perchè la soluzione è Traccia? Una traccia è come una piccola luce che guida l’investigatore nel suo percorso. Può essere un dettaglio, un ricordo o un segnale che aiuta a ricostruire i fatti e a scoprire la verità nascosta dietro un mistero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un indizio per l investigatore

Un indizio per l investigatore Risposta: TRACCIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T C C A

Inizia con: T

T Finisce con: A

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Un indizio per l investigatore: risposta da 7 lettere

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