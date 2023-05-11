Un indizio per l investigatore

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un indizio per l investigatore' è 'Traccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRACCIA

Perchè la soluzione è Traccia? Una traccia è come una piccola luce che guida l’investigatore nel suo percorso. Può essere un dettaglio, un ricordo o un segnale che aiuta a ricostruire i fatti e a scoprire la verità nascosta dietro un mistero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un indizio per l investigatore
  • Risposta: TRACCIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TCCA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A
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Un indizio per l investigatore: risposta da 7 lettere

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