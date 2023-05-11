Un indizio per l investigatore
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un indizio per l investigatore' è 'Traccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Traccia? Una traccia è come una piccola luce che guida l’investigatore nel suo percorso. Può essere un dettaglio, un ricordo o un segnale che aiuta a ricostruire i fatti e a scoprire la verità nascosta dietro un mistero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un indizio per l investigatore
- Risposta: TRACCIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TCCA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Un indizio per l investigatore: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Un indizio per l investigatore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Traccia. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.