La Soluzione ♚ Non la lascia il ladro abile La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TRACCIA

Curiosità su Non la lascia il ladro abile: Traccia – percorso di una (proto-)stella sul diagramma H-R, come la traccia di Hayashi o la traccia di Henyey. Il termine traccia denota solitamente un segno, un'orma o una scia, ma possiede diversi altri significati: Matematica e astronomia Traccia – somma degli elementi sulla diagonale di una matrice. Traccia – in geometria descrittiva, intersezione di una retta o un piano con un piano di riferimento.

Altre Definizioni con traccia; lascia; ladro; abile; Verbo che fa pensare anche ai solchi; Segnare monitorare gli spostamenti; I percorsi delle gare ciclistiche; Non lascia vedere nulla; Il rossetto ne lascia il segno; Un aut-aut che non lascia scampo; La città di un fiabesco ladro; L fa l uomo ladro; Il ladro gentiluomo; La trova in tutto l abile; Abile adatta; Si dice di persona furba e abile;