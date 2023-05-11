Un Giovanni indimenticato politologo nei cruciverba: la soluzione è Sartori

Sara Verdi | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un Giovanni indimenticato politologo' è 'Sartori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARTORI

Curiosità e Significato di Sartori

Approfondisci la parola di 7 lettere Sartori: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giovanni politologoUn Giovanni politologoGiovanni Primo Ministro fra 800 e 900Giovanni pittore romanoL ultimo lo convocò Giovanni XXIII

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un Giovanni indimenticato politologo - Sartori

Come si scrive la soluzione Sartori

Stai cercando la risposta alla definizione "Un Giovanni indimenticato politologo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Sartori:
S Savona
A Ancona
R Roma
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O I C L T T A R O

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.