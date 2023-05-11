Un Giovanni indimenticato politologo nei cruciverba: la soluzione è Sartori
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un Giovanni indimenticato politologo' è 'Sartori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SARTORI
Curiosità e Significato di Sartori
Approfondisci la parola di 7 lettere Sartori: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giovanni politologoUn Giovanni politologoGiovanni Primo Ministro fra 800 e 900Giovanni pittore romanoL ultimo lo convocò Giovanni XXIII
Come si scrive la soluzione Sartori
Stai cercando la risposta alla definizione "Un Giovanni indimenticato politologo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Sartori:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E O I C L T T A R O
