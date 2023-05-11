Un gas atmosferico
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un gas atmosferico' è 'Azoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Azoto? L'azoto è il principale componente dell'aria che respiriamo, occupando circa il 78% del suo volume. È un gas incolore, inodore e insapore, fondamentale per mantenere l'equilibrio atmosferico e sostenere la vita sulla Terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un gas atmosferico
- Risposta: AZOTO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: AOO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Un gas atmosferico: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un gas atmosferico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Azoto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.