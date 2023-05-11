Un gas atmosferico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un gas atmosferico' è 'Azoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A Z O T O

Perchè la soluzione è Azoto? L'azoto è il principale componente dell'aria che respiriamo, occupando circa il 78% del suo volume. È un gas incolore, inodore e insapore, fondamentale per mantenere l'equilibrio atmosferico e sostenere la vita sulla Terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un gas atmosferico

Un gas atmosferico Risposta: AZOTO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A O O

Inizia con: A

A Finisce con: O

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Un gas atmosferico: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un gas atmosferico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Azoto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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