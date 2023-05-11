Un gas atmosferico

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un gas atmosferico' è 'Azoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AZOTO

Perchè la soluzione è Azoto? L'azoto è il principale componente dell'aria che respiriamo, occupando circa il 78% del suo volume. È un gas incolore, inodore e insapore, fondamentale per mantenere l'equilibrio atmosferico e sostenere la vita sulla Terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un gas atmosferico
  • Risposta: AZOTO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AOO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O
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Un gas atmosferico: risposta da 5 lettere

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