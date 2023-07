Si estinguono pagando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si estinguono pagando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DEBITI

Significato/Curiosita : Si estinguono pagando

Tempo determinato. tutti i diritti reali di godimento si estinguono per non uso, se quest'ultimo si protrae per venti anni. i diritti reali di godimento... Debito che sarà rimborsato entro l'anno. tali debiti sono annotati a bilancio tra le passività correnti. debito corrente: si tratta di titoli che rappresentano...