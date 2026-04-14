Un rischio per chi esegue sorpassi azzardati

Angelo Caputo | 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un rischio per chi esegue sorpassi azzardati' è 'Polizia Stradale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLIZIA STRADALE

Perché la soluzione è Polizia Stradale? La presenza della polizia stradale rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza sulle strade, specialmente in situazioni di pericolo legate a comportamenti imprudenti. Quando un conducente effettua un sorpasso azzardato, mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri utenti della strada, creando un rischio evidente. La polizia stradale interviene per monitorare e sanzionare tali atteggiamenti, contribuendo a mantenere un clima di sicurezza e rispetto delle norme. La presenza di agenti è quindi essenziale per prevenire incidenti e promuovere una guida responsabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un rischio per chi esegue sorpassi azzardati". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Un rischio per chi esegue sorpassi azzardati nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Polizia Stradale

La definizione "Un rischio per chi esegue sorpassi azzardati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un rischio per chi esegue sorpassi azzardati" conferma che la soluzione 'Polizia Stradale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Polizia Stradale

P Padova
O Otranto
L Livorno
I Imola
Z Zara
I Imola
A Ancona
 
S Savona
T Torino
R Roma
A Ancona
D Domodossola
A Ancona
L Livorno
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un rischio per chi esegue sorpassi azzardati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Polizia Stradale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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