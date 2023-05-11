Clemente J: e il direttore del TG5

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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MIMUN

Perchè la soluzione è Mimun? Clemente J, noto come MIMUN, è il volto noto del TG5, portando informazione con professionalità e chiarezza. La sua presenza in tv è riconoscibile e apprezzata, contribuendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico sulle notizie del giorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Clemente J: e il direttore del TG5
  • Risposta: MIMUN
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MMN
  • Inizia con: M
  • Finisce con: N
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Clemente J: e il direttore del TG5: risposta da 5 lettere

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