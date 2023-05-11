Clemente J: e il direttore del TG5

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M I M U N

Perchè la soluzione è Mimun? Clemente J, noto come MIMUN, è il volto noto del TG5, portando informazione con professionalità e chiarezza. La sua presenza in tv è riconoscibile e apprezzata, contribuendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico sulle notizie del giorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Clemente J: e il direttore del TG5

Clemente J: e il direttore del TG5 Risposta: MIMUN

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M M N

Inizia con: M

M Finisce con: N

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Clemente J: e il direttore del TG5: risposta da 5 lettere

Se la definizione "Clemente J: e il direttore del TG5" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Mimun. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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