Clemente J: e il direttore del TG5
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Perchè la soluzione è Mimun? Clemente J, noto come MIMUN, è il volto noto del TG5, portando informazione con professionalità e chiarezza. La sua presenza in tv è riconoscibile e apprezzata, contribuendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico sulle notizie del giorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Clemente J: e il direttore del TG5
- Risposta: MIMUN
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MMN
- Inizia con: M
- Finisce con: N
Clemente J: e il direttore del TG5: risposta da 5 lettere
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