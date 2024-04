La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il bastone da golf. MAZZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La mazza, oggetto contundente con una testa pesante in cima ad un manico, è stata la prima vera arma manesca di tipo contundente costruita dall'uomo. Durante la Preistoria, la mazza si sviluppò dalla clava, cioè da un randello corto, in legno o osso, più largo ad una delle estremità. La testa della mazza venne appesantita da rinforzi in pietra prima e metallo poi (rame, ferro, acciaio). Nel corso dei secoli, i rinforzi, inizialmente concepiti come semplici placche, svilupparono in protuberanze e flange sempre più lavorate. Il corpo stesso della mazza, inizialmente di legno, venne poi interamente realizzato in metallo. Con l'introduzione ...

mazza ( approfondimento) f sing (pl.: mazze)

attrezzo a forma di grosso martello utilizzato nei lavori edili e stradali per spaccare pietre, costituito da un'asta fissata ad una testa contundente per mezzo di un occhiello centrale; anche: mazzuolo (in genere di legno), mazzetta (più piccola), mazza ferrata (armi) (sport) bastone utilizzato nel baseball, nel golf, nell'hockey e nel cricket

Sillabazione

màz | za

Pronuncia

IPA: /'mat.tsa/

Etimologia / Derivazione

dal latino matea

Sinonimi

bastone, randello, manganello, mazzuolo, clava

bastone di comando

maglio

(sport.) bastone da golf, bastone da baseball

bastone da golf, bastone da baseball ( gergale ) pene

pene (senso figurato) nulla

Parole derivate

mazzasorda, mazzacoppia, mazziere, mazzascudo, mazzata, mazzare, mazzotta, mazzolo, mazzuolo

