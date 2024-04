La Soluzione ♚ Azienda veronese di panettoni e pandori

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Azienda veronese di panettoni e pandori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BAULI

Curiosità su Azienda veronese di panettoni e pandori: Fondo maltese abalone, l'azienda ha ripreso a produrre pandori e panettoni per il 25 dicembre e i lavoratori (di cui 90 fissi e 220 stagionali) hanno potuto... Bauli S.p.A. è un'azienda alimentare italiana di prodotti da forno come pandori, panettoni, colomba e cornetti, fondata a Verona nel 1922 dal pasticciere Ruggero Bauli. Tra le maggiori realtà industriali del settore, ha sede a Castel d'Azzano (VR).

