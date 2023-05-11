Attorno ai nuclei delle comete

Home / Soluzioni Cruciverba / Attorno ai nuclei delle comete

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Attorno ai nuclei delle comete' è 'Chiome'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C H I O M E

Perchè la soluzione è Chiome? Le chiome sono le atmosfere che si formano attorno ai nuclei delle comete, creando una sorta di alone luminoso. Quando il sole riscalda il nucleo, i gas e le particelle si liberano, dando vita a questa chioma che rende le comete così affascinanti e riconoscibili nel cielo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Attorno ai nuclei delle comete

Attorno ai nuclei delle comete Risposta: CHIOME

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C I E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Chiome' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Attorno ai nuclei delle comete: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Attorno ai nuclei delle comete", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Chiome. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'attorno'