Attorno ai nuclei delle comete
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Attorno ai nuclei delle comete' è 'Chiome'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Chiome? Le chiome sono le atmosfere che si formano attorno ai nuclei delle comete, creando una sorta di alone luminoso. Quando il sole riscalda il nucleo, i gas e le particelle si liberano, dando vita a questa chioma che rende le comete così affascinanti e riconoscibili nel cielo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Attorno ai nuclei delle comete
- Risposta: CHIOME
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CIE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Attorno ai nuclei delle comete: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Attorno ai nuclei delle comete", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Chiome. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.