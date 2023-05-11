Attorno ai nuclei delle comete

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Attorno ai nuclei delle comete' è 'Chiome'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CHIOME

Perchè la soluzione è Chiome? Le chiome sono le atmosfere che si formano attorno ai nuclei delle comete, creando una sorta di alone luminoso. Quando il sole riscalda il nucleo, i gas e le particelle si liberano, dando vita a questa chioma che rende le comete così affascinanti e riconoscibili nel cielo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Attorno ai nuclei delle comete
  • Risposta: CHIOME
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CIE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
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Attorno ai nuclei delle comete: risposta da 6 lettere

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