Attorno al quadro

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attorno al quadro' è 'Cornice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNICE

Perchè la soluzione è Cornice? Attorno al quadro trovi una cornice che lo incornicia, dando profondità e stile. La cornice valorizza l’opera, creando un confine che la distingue dal resto. È come un abbraccio che mette in risalto i dettagli e aggiunge un tocco di eleganza alla composizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Attorno al quadro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cornice

Questa pagina è dedicata alla definizione "Attorno al quadro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cornice'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Attorno al quadro
  • Risposta: CORNICE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
R Roma
N Napoli
I Imola
C Como
E Empoli

La soluzione 'Cornice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attorno al quadro". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con attorno: Assi attorno ai quali si muovono le ruote 

Con quadro: Si dice di un quadro realizzato con molta pittura e oggetti vari 