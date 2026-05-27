Attorno al quadro
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attorno al quadro' è 'Cornice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CORNICE
Perchè la soluzione è Cornice? Attorno al quadro trovi una cornice che lo incornicia, dando profondità e stile. La cornice valorizza l’opera, creando un confine che la distingue dal resto. È come un abbraccio che mette in risalto i dettagli e aggiunge un tocco di eleganza alla composizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Attorno al quadro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cornice
Questa pagina è dedicata alla definizione "Attorno al quadro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cornice'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Attorno al quadro
- Risposta: CORNICE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Cornice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attorno al quadro". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con attorno: Assi attorno ai quali si muovono le ruote
Con quadro: Si dice di un quadro realizzato con molta pittura e oggetti vari