Attorno al quadro

Home / Soluzioni Cruciverba / Attorno al quadro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attorno al quadro' è 'Cornice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNICE

Perchè la soluzione è Cornice? Attorno al quadro trovi una cornice che lo incornicia, dando profondità e stile. La cornice valorizza l’opera, creando un confine che la distingue dal resto. È come un abbraccio che mette in risalto i dettagli e aggiunge un tocco di eleganza alla composizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cornice' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Attorno al quadro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cornice

Questa pagina è dedicata alla definizione "Attorno al quadro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cornice'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Attorno al quadro

Attorno al quadro Risposta: CORNICE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma N Napoli I Imola C Como E Empoli

La soluzione 'Cornice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attorno al quadro". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.