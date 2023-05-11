Se ne assapora il retrogusto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se ne assapora il retrogusto' è 'Vino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V I N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Se ne assapora il retrogusto

Se ne assapora il retrogusto Risposta: VINO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: V N O

Inizia con: V

V Finisce con: O

Perchè la soluzione è Vino? Quando si sorseggia un vino, si può notare il retrogusto che rimane in bocca. È quella sensazione persistente che si percepisce dopo aver finito il bicchiere, donando un tocco speciale all’esperienza di degustazione. Un dettaglio che rende unico ogni assaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Se ne assapora il retrogusto: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "Se ne assapora il retrogusto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Vino. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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