Se ne assapora il retrogusto
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se ne assapora il retrogusto' è 'Vino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Se ne assapora il retrogusto
- Risposta: VINO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: VNO
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Vino? Quando si sorseggia un vino, si può notare il retrogusto che rimane in bocca. È quella sensazione persistente che si percepisce dopo aver finito il bicchiere, donando un tocco speciale all’esperienza di degustazione. Un dettaglio che rende unico ogni assaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Se ne assapora il retrogusto: risposta da 4 lettere
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