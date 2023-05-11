Se ne assapora il retrogusto

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se ne assapora il retrogusto' è 'Vino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VINO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Se ne assapora il retrogusto
  • Risposta: VINO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    VNO
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Vino? Quando si sorseggia un vino, si può notare il retrogusto che rimane in bocca. È quella sensazione persistente che si percepisce dopo aver finito il bicchiere, donando un tocco speciale all’esperienza di degustazione. Un dettaglio che rende unico ogni assaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Se ne assapora il retrogusto: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "Se ne assapora il retrogusto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Vino. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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