La Soluzione ♚ Si asciugano nel fazzoletto

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si asciugano nel fazzoletto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LACRIME

Curiosità su Si asciugano nel fazzoletto: Moltissimi anni non avevano notizie l'uno dell'altra. mentre i due vecchi si asciugano vicendevolmente le lacrime, rientra amelia col marito e i figli. vedendoli... Fabbricante di lacrime è un film del 2024 diretto da Alessandro Genovesi, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Erin Doom.

