La Soluzione ♚ Arresta nei western

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Arresta nei western. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCERIFFO

Curiosità su Arresta nei western: Brimstone è un film del 2016 diretto da martin koolhoven. pellicola western horror suddivisa in quattro capitoli che non seguono l'ordine cronologico... Il termine sceriffo indica, nei sistemi di common law, un funzionario di polizia locale e anche la carica pubblica, politica, legale o anche di fatto e la persona che detiene tale incarico.

