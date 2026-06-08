Sondaggio Swg, Fratelli d'Italia sale al 28,3% mentre Vannacci accorcia le distanze dalla Lega
Fratelli d’Italia aumenta il consenso al 28,3%, mentre il Pd scende al 22%. Nel sondaggio Swg cresce anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che raggiunge il 4,8% e riduce il distacco dalla Lega.
Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di primo partito nelle intenzioni di voto rilevate da Swg per il Tg La7. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni registra un lieve incremento dello 0,1% e raggiunge il 28,3%, ampliando il vantaggio sul principale partito di opposizione.
Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein perde infatti lo 0,3% rispetto alla precedente rilevazione e si attesta al 22%. Il distacco tra i due principali schieramenti si amplia così a oltre sei punti percentuali.
Segnale positivo anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,1% e arriva al 13,1%. Sul fronte del centrodestra, invece, arretra Forza Italia, che cede lo 0,2% e scende al 7% delle preferenze.
Stesso calo per Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,5%, e per la Lega, che perde due decimali fermandosi al 5,6%.
Tra i dati più significativi della rilevazione emerge l’avanzata di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. La formazione guadagna lo 0,2% e sale al 4,8%, riducendo sensibilmente il divario con il Carroccio.
Nelle posizioni successive si collocano Azione di Carlo Calenda al 3,6%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4%, +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,2%.
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