Patrick Ray Pugliese all'Isola dei Famosi, terremoto nelle Filippine ma il set resta al sicuro

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi deve ancora prendere il via, ma attorno al reality di Canale 5 si moltiplicano già indiscrezioni e notizie che attirano l’attenzione del pubblico. Secondo Leggo tra le novità emerse nelle ultime ore c’è l’arrivo di Patrick Ray Pugliese, volto storico del Grande Fratello, pronto a unirsi al gruppo dei concorrenti che partiranno per l’avventura.

Patrick è uno dei personaggi più conosciuti tra quelli passati dalla casa più spiata d’Italia. La sua esperienza nei reality e il carattere ironico lo rendono uno dei protagonisti più attesi della nuova stagione, che punta a rinnovare il format con diverse novità.

Nel frattempo, l’attenzione si è spostata anche sulle Filippine, dove un terremoto di magnitudo 7.8 seguito da una forte scossa di assestamento ha colpito il sud del Paese. Il sisma ha provocato vittime, feriti e danni in diverse aree, facendo scattare inizialmente anche un’allerta tsunami successivamente revocata.

La notizia ha generato preoccupazione tra i fan del programma, visto che l’arcipelago asiatico ospita le riprese della trasmissione. Secondo le informazioni disponibili, però, la zona scelta dalla produzione non è stata coinvolta dall’evento sismico. Il terremoto non sarebbe stato percepito nell’area del set e le attività previste non avrebbero subito conseguenze.

A guidare questa edizione sarà Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin. Per la giornalista si tratta di un’esperienza diversa rispetto al passato, poiché seguirà il programma direttamente dalle Filippine anziché dagli studi televisivi italiani.

Dopo aver appreso la notizia del terremoto, Lucarelli ha commentato sui social con una battuta ironica, scrivendo: «Iniziamo serenamente». Un messaggio pubblicato poco prima della partenza per il soggiorno che la porterà a trascorrere circa un mese e mezzo nell’arcipelago asiatico.

La conduttrice ha inoltre anticipato che racconterà ai propri follower alcuni aspetti della permanenza nelle Filippine attraverso i social network, pur senza mostrare dettagli delle aree operative della produzione. Tra il nuovo ingresso nel cast e le rassicurazioni arrivate dopo il sisma, il reality si prepara così alla partenza con l’attenzione già puntata sui futuri naufraghi.