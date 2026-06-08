Frosinone, 12enne scompare per raggiungere il padre in Ucraina: ritrovata dai carabinieri

La 12enne scomparsa nel Frusinate è stata trovata dai carabinieri in un boschetto a Ceccano. La ragazza voleva raggiungere il padre impegnato come soldato in Ucraina ed è stata riconsegnata ai familiari in buone condizioni.

È stata ritrovata nel pomeriggio a Ceccano, in provincia di Frosinone, la ragazza di 12 anni che dalla sera precedente aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanata da casa. La giovane, secondo quanto emerso, aveva espresso il desiderio di raggiungere il padre, impegnato in Ucraina nel conflitto contro la Russia.

L’allarme era scattato quando la nonna, accorgendosi dell’assenza della nipote, aveva segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine. Da quel momento sono partite le ricerche coordinate dai carabinieri, che hanno concentrato l’attenzione sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Analizzando i filmati, i militari hanno individuato la 12enne mentre si dirigeva verso un’area ricca di vegetazione. Le verifiche sul posto hanno permesso di restringere il campo delle ricerche fino al ritrovamento, avvenuto intorno alle 16.

La ragazza si trovava in un piccolo bosco e stava dormendo a terra sotto una coperta che aveva portato con sé. Le sue condizioni di salute sono apparse subito buone e non è stato necessario alcun intervento sanitario urgente.

Dopo essere stata accompagnata in caserma e aver ricevuto assistenza e ristoro, la giovane è stata riaffidata ai familiari, mettendo fine a una vicenda che aveva generato forte preoccupazione tra parenti e soccorritori.