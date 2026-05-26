Napoli, 12enne accoltellato in casa al rione Sanità: il padre tenta di togliersi la vita

A Napoli un ragazzo di 12 anni è stato accoltellato in casa al rione Sanità. Il padre avrebbe ferito il figlio e poi tentato il suicidio colpendosi alla gola e al volto. Ferita anche la madre durante l’aggressione.

Un ragazzo di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con due coltellate nella sua abitazione a Napoli. L’episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 26 maggio in via Vergini, nel quartiere Sanità.

Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, il giovane sarebbe stato raggiunto da due fendenti al polmone sinistro. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e non escludono il coinvolgimento del padre.

Dopo il ferimento del figlio, l’uomo avrebbe tentato il suicidio usando lo stesso coltello, procurandosi ferite alla gola e al volto. Durante i momenti di tensione è rimasta ferita anche la madre del ragazzo, che avrebbe riportato una lesione a una mano.

All’arrivo dei soccorsi, il padre avrebbe inoltre aggredito un’infermiera del 118 intervenuta nell’abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Padre e figlio sono stati trasportati all’ospedale Pellegrini, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata.