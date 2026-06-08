Matteo De Nes muore a 19 anni sull'Alemagna, fatale lo schianto dopo la caduta dalla moto

Una caduta in moto sulla statale 51 di Alemagna è costata la vita a Matteo De Nes, studente di 19 anni. Il giovane è finito nella corsia opposta dopo aver perso il controllo del mezzo ed è stato investito da un'auto in transito.

Una domenica trascorsa con gli amici si è trasformata in tragedia per Matteo De Nes, studente di 19 anni residente a Cornei, nell’Alpago in provincia di Belluno. Il giovane ha perso la vita nel pomeriggio di domenica lungo la statale 51 di Alemagna, all’altezza della località La Secca, poco prima di Farra d’Alpago, nel territorio di Ponte nelle Alpi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il ragazzo stava percorrendo la statale in direzione nord alla guida della propria moto, davanti al gruppo di amici con cui era uscito per una gita. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Dopo la sbandata, Matteo è caduto sull’asfalto ed è stato sbalzato nella carreggiata opposta. In quel momento stava sopraggiungendo un’automobile diretta verso il Fadalto. L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al giovane motociclista.

Gli amici che lo seguivano si sono fermati immediatamente e hanno lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i sanitari del Suem, l’elisoccorso partito da Treviso, i vigili del fuoco e le pattuglie incaricate dei rilievi. Nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dal personale medico, i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti tecnici, la statale è rimasta chiusa per diverse ore. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, mentre si sono formate lunghe code lungo l’arteria.

Tra gli elementi che saranno esaminati dagli investigatori figura anche lo stato degli pneumatici della moto. Alcune testimonianze raccolte sul posto riferirebbero che uno dei copertoni presentava segni di forte usura e che al ragazzo sarebbe stato suggerito in passato di sostituirlo. Si tratta di un aspetto che dovrà essere verificato attraverso gli approfondimenti tecnici disposti dagli inquirenti.

La notizia della morte del 19enne si è diffusa rapidamente in tutto l’Alpago, dove Matteo era molto conosciuto. Frequentava il liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto e viveva con i fratelli gemelli Alessia e Victor. Lascia la madre Laurence e il padre Roberto, ai quali si è stretto il cordoglio di amici, compagni di scuola e dell’intera comunità.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare ogni eventuale responsabilità legata a quanto accaduto lungo l’Alemagna.