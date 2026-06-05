Stefano Prandi muore a 19 anni a Pianoro, fatale lo schianto tra moto e auto

Stefano Prandi muore a 19 anni dopo uno scontro tra moto e auto a Pianoro. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è deceduto alcune ore dopo l'incidente.

Non ce l’ha fatta Stefano Prandi, il ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di giovedì a Pianoro, nel Bolognese. Il giovane è morto all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo il violento impatto.

L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno lungo la strada Fondovalle Savena. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto guidata dal 19enne si è scontrata con una Fiat Panda condotta da una donna di 54 anni.

Dopo l’urto, il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto mentre il mezzo a due ruote ha preso fuoco. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118.

Vista la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il giovane all’ospedale Maggiore di Bologna. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, Stefano Prandi è deceduto dopo alcune ore.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Pianoro, che stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.