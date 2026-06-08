Djokovic celebra Zverev dopo il Roland Garros, il messaggio per il primo trionfo Slam

Alexander Zverev conquista il Roland Garros e riceve i complimenti di Novak Djokovic, che lo celebra con un lungo messaggio sui social. Il serbo ripercorre la loro amicizia e riconosce il percorso che ha portato il tedesco al primo titolo Slam.

La vittoria di Alexander Zverev al Roland Garros ha raccolto anche l’omaggio di Novak Djokovic. L’ex numero uno del mondo ha pubblicato sui social un lungo messaggio dedicato al tennista tedesco, fresco vincitore del primo torneo del Grande Slam della sua carriera.

Djokovic ha ricordato il rapporto che li lega da molti anni, raccontando di aver conosciuto Zverev quando era ancora un bambino. Il serbo ha spiegato di averlo visto allenarsi e giocare già all’età di dieci anni, mentre lui stesso affrontava il fratello maggiore Mischa nei principali appuntamenti del circuito professionistico. Da allora, tra le due famiglie è nato un legame fondato su stima reciproca e amicizia.

Nel suo messaggio, Djokovic ha ripercorso anche i tanti momenti condivisi fuori e dentro il campo. Ha ricordato le conversazioni avute nel corso degli anni su aspetti tecnici del tennis, strategie di gioco, vita privata, famiglia e progetti professionali, oltre alle occasioni trascorse insieme lontano dalle competizioni.

Il campione serbo ha poi rivolto l’attenzione alle difficoltà affrontate da Zverev durante la sua crescita sportiva. Djokovic ha sottolineato come il tedesco abbia dovuto superare ostacoli fisici e soprattutto mentali, convivendo con chi metteva in dubbio la sua capacità di conquistare un titolo dello Slam. Proprio per questo motivo, secondo il serbo, il successo ottenuto a Parigi assume un significato ancora più profondo.

Djokovic ha raccontato di essersi emozionato nel vedere Zverev festeggiare insieme ai genitori, al fratello e ai membri del suo team. Le lacrime del tedesco dopo il trionfo sono state, per il serbo, la testimonianza di un percorso lungo e impegnativo finalmente coronato dal risultato più atteso.

Nel finale del messaggio, Djokovic ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto dall’amico e collega, affermando che il titolo è il giusto premio per gli sforzi e il lavoro svolto negli anni. Un invito, infine, a godersi pienamente un successo che segna una tappa fondamentale della sua carriera.