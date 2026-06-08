Orietta Berti, dall'eredità ai figli alle canzoni con l'IA, il sogno Sanremo 2027 resta aperto

Orietta Berti si prepara a vivere un momento speciale in famiglia con il matrimonio del figlio Otis, in programma il 13 giugno. Ospite di una trasmissione televisiva, la cantante ha raccontato con il consueto tono diretto alcuni aspetti della sua vita privata e professionale. Pur ammettendo di non amare particolarmente le cerimonie, ha scherzato sul fatto che alle nozze del figlio non potrà certo mancare.

Per evitare che il maltempo rovini la festa, la cantante ha ricordato una tradizione a cui si affida da tempo. In caso di pioggia, ha spiegato, si rivolgerebbe alle suore di Correggio portando delle uova affinché preghino per ottenere una giornata di sole.

Nel corso dell’intervista è tornato anche il tema dell’eredità. Berti ha raccontato di possedere circa quattromila abiti, molti dei quali indossati una sola volta nel corso della sua lunga carriera. Una parte verrà destinata alla beneficenza, mentre altri potrebbero finire ai figli Otis e Omar. La cantante ha precisato di non aver accumulato grandi patrimoni perché gran parte delle sue risorse economiche sono state investite direttamente nella sua attività artistica, tra produzioni discografiche e videoclip.

Con ironia ha spiegato che ai figli non lascerà grandi ricchezze materiali, ma soprattutto vestiti e camicie da notte. Una battuta che riflette il suo modo schietto di affrontare anche argomenti più delicati.

Dietro il sorriso, però, emergono anche alcuni rimpianti. Ripensando agli anni trascorsi tra concerti, registrazioni e impegni professionali, Orietta Berti ha confessato di provare ancora sensi di colpa per il tempo sottratto alla famiglia. I figli, ha raccontato, sono cresciuti in gran parte con il supporto delle nonne perché lei era spesso impegnata con il lavoro. Guardando al passato, riconosce che avrebbe voluto dedicare più spazio al marito e ai figli.

Accanto a lei c’è da quasi sei decenni Osvaldo Paterlini. La loro relazione dura da 59 anni e rappresenta il punto più stabile della sua vita. Secondo la cantante, questa lunga unione le ha garantito serenità e le ha permesso di dedicarsi con continuità alla professione che ama.

Nonostante oltre sessant’anni di carriera, Orietta Berti continua a guardare avanti. Lo scorso 29 maggio ha pubblicato il singolo “Quadri, Cuori, Picche e Fiori” e sta lavorando a nuovi progetti musicali. Tra le novità c’è anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale durante la fase creativa. Ha spiegato che il suo tecnico realizza delle demo con una voce generata digitalmente simile alla sua, permettendole di valutare rapidamente se un brano sia adatto al suo repertorio e di lavorare meglio sull’intonazione.

Quanto a un possibile ritorno sul palco dell’Ariston, la cantante non chiude alcuna porta. Alla domanda su una partecipazione al Festival di Sanremo nel 2027 ha preferito non sbilanciarsi, lasciando aperta ogni possibilità per il futuro.