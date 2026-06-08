Fiorentina, Fabio Grosso firma fino al 2028 e apre un nuovo ciclo sulla panchina viola

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina e ha firmato fino al 2028. Il club viola affida all’ex campione del mondo il rilancio della squadra dopo una stagione complicata.

La Fiorentina ha scelto Fabio Grosso come nuovo allenatore della prima squadra. Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico romano, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha iniziato il proprio percorso in panchina nel 2013 all’interno del settore giovanile della Juventus. L’esordio alla guida di una prima squadra è arrivato nel 2017 con il Bari in Serie B, avvio di una carriera che lo ha portato a vivere esperienze in Italia e all’estero.

Nel corso degli anni ha allenato diverse squadre, tra cui Olympique Lione, Frosinone e Sassuolo. Nel suo curriculum figurano due promozioni dalla Serie B alla Serie A. Nell’ultima stagione ha guidato il Sassuolo all’undicesimo posto in classifica, risultato ottenuto da neopromosso.

La società viola ha accolto il nuovo tecnico con grande entusiasmo, evidenziandone il percorso professionale e il profilo umano. Per la Fiorentina, l’arrivo di Grosso rappresenta l’inizio di una nuova fase dopo un’annata complessa, con l’obiettivo di rafforzare la competitività della squadra.

Il presidente Giuseppe Commisso ha spiegato che la scelta è ricaduta su un allenatore capace di costruire il proprio cammino attraverso lavoro, idee e risultati. Secondo il numero uno viola, Grosso possiede le caratteristiche necessarie per guidare il club verso nuovi traguardi mantenendo forte il legame con l’identità della società.

Il nuovo allenatore ha ringraziato la proprietà per la fiducia ricevuta e ha definito il suo approdo a Firenze una grande opportunità professionale. Grosso ha parlato di una piazza prestigiosa e di una tifoseria che vive il calcio con grande passione, assicurando massimo impegno, professionalità e partecipazione nella costruzione di una squadra coraggiosa e ambiziosa.

Il tecnico ha inoltre dichiarato di essere particolarmente motivato all’inizio della nuova avventura e pronto a mettersi subito al lavoro per preparare la prossima stagione.