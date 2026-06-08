Luca Barbareschi verso i 70 anni, tra rimpianti personali e la paura di restare solo

Luca Barbareschi si definisce un infedele seriale e ammette di temere la solitudine alla soglia dei 70 anni. L’attore racconta gli errori nelle relazioni, i sacrifici fatti per il lavoro e il rapporto con i suoi sei figli.

Alla vigilia del suo settantesimo compleanno, che festeggerà il 28 luglio, Luca Barbareschi si è raccontato senza filtri durante la trasmissione televisiva condotta da Caterina Balivo. L’attore e produttore ha ripercorso alcuni aspetti della sua vita privata, parlando apertamente delle proprie infedeltà e del rapporto complicato con il matrimonio.

Barbareschi ha spiegato di essersi sempre considerato un “infedele seriale”, attribuendo questo comportamento alla sua incapacità di adattarsi alla vita coniugale. «Non sono adatto al matrimonio, sono un uomo faticoso», ha dichiarato, riconoscendo di aver tradito quasi tutte le donne con cui ha avuto una relazione.

Tra le eccezioni, però, ci sono due persone alle quali dice di essere sempre rimasto fedele: Elena Monorchio e Lucrezia Lante della Rovere. Ripensando al passato, ha ricordato il lungo legame vissuto con Elena, una storia durata molti anni e che, come ha ammesso, ha avuto un ruolo importante nella sua vita sentimentale.

Con l’avvicinarsi dei 70 anni, le sue preoccupazioni sono cambiate. Se in passato ha vissuto relazioni turbolente, oggi il timore principale riguarda la possibilità di rimanere solo. L’attore ha confessato di desiderare soprattutto di non essere allontanato dagli affetti più vicini e di provare una certa ansia all’idea dell’isolamento.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche delle scelte professionali che hanno segnato la sua carriera. Tra queste, l’acquisto del teatro, una decisione che oggi non ripeterebbe. Secondo Barbareschi, quell’impegno lo ha assorbito completamente, lasciando poco spazio alla famiglia e alla vita privata. Ha definito quella scelta un gesto compiuto con passione ma che, col tempo, ha avuto conseguenze pesanti sui suoi rapporti personali.

Nonostante una carriera ricca di esperienze e successi, l’attore ha raccontato di avvertire ancora una sensazione di incompiutezza. Guardando indietro, sostiene di aver trascorso gran parte della propria esistenza inseguendo obiettivi professionali senza riuscire a trovare una piena soddisfazione.

Spazio anche al rapporto con i suoi sei figli. Barbareschi ha spiegato di voler trasmettere loro il valore dell’autonomia e del lavoro. Riferendosi alle dichiarazioni fatte in passato sull’eredità, ha chiarito che il suo intento non era privarli di qualcosa, ma incoraggiarli a costruire da soli il proprio percorso e a conquistare con le proprie forze ciò che desiderano.