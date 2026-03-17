Massimo Boldi in lacrime a Scherzi a Parte, la figlia rivela la sua paura di restare solo

Massimo Boldi si commuove in tv durante Scherzi a Parte per la perdita della moglie e la paura di restare solo, mentre la figlia gli organizza uno scherzo che si trasforma in un momento intimo e familiare.

Nella puntata di Scherzi a Parte andata in onda lunedì 16 marzo, Massimo Boldi è apparso in una veste insolita, lontano dai personaggi comici che lo hanno reso celebre. Al centro della scena non c’era l’attore delle gag, ma un uomo segnato da una perdita che ha cambiato il suo equilibrio quotidiano.

Lo scherzo, organizzato con la complicità della figlia maggiore Micaela, lo ha coinvolto in un finto casting nei panni di un regista chiamato a valutare giovani aspiranti attori. Fin dall’inizio, però, l’esperimento si è rivelato complicato, tra esitazioni e momenti imbarazzati che lo stesso Boldi ha commentato con sincerità, ammettendo che stava andando tutto storto.

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La situazione ha preso una piega diversa quando davanti a lui si è presentata un’ultima candidata. Non era un’attrice, ma proprio sua figlia, pronta a svelare il vero senso dello scherzo. Poco prima aveva raccontato quanto la famiglia si sia stretta attorno al padre dopo la morte della madre, descrivendo un rapporto fatto di messaggi affettuosi e attenzioni quotidiane.

Micaela ha spiegato che Boldi convive con una forte paura della solitudine, emersa con più forza negli ultimi anni. Un timore che ha reso ancora più saldo il legame con i figli, presenti nella sua vita in modo costante.

Ignaro della messinscena, l’attore ha confessato davanti alle telecamere la sua certezza di non essere mai lasciato solo dalla sua famiglia. Poco dopo è arrivata la rivelazione, seguita da un abbraccio lungo e carico di emozione tra padre e figlia, senza spazio per battute o risate.

In studio, il momento ha lasciato il segno: niente scherzo leggero, ma uno spaccato autentico della vita privata di Boldi, dove il dolore e l’affetto familiare si intrecciano lontano dai riflettori della comicità.