Hugh Laurie difende Dottor House, risposta ironica alla giornalista che critica la serie

Hugh Laurie risponde a una giornalista che critica Dottor House e difende la serie con un commento ironico. L’attore ha replicato sui social dopo le osservazioni sulla struttura ripetitiva degli episodi.

Una semplice osservazione pubblicata sui social ha dato vita a uno scambio che ha coinvolto direttamente Hugh Laurie, protagonista di Dottor House. La giornalista freelance Janet Murrey ha raccontato su X di aver iniziato solo recentemente la visione della prima stagione della celebre serie medical, esprimendo dubbi sulla formula narrativa utilizzata negli episodi.

Secondo la reporter, ogni puntata seguirebbe uno schema molto simile. Nel suo messaggio ha descritto una sequenza ricorrente: un paziente affetto da una malattia difficile da individuare, una serie di diagnosi errate da parte del dottor Gregory House, il rischio costante che il malato muoia e, infine, l’intuizione decisiva del medico che porta alla soluzione del caso. Da qui la domanda ironica della giornalista, che si è chiesta come una struttura del genere abbia potuto sostenere ben otto stagioni.

Il commento non è passato inosservato e ha attirato la risposta dello stesso Hugh Laurie. L’attore britannico ha scelto il registro dell’ironia per replicare. Ha scritto che il team aveva provato a realizzare alcuni episodi nei quali House individuava subito la diagnosi corretta, ma che in quel caso la durata sarebbe stata di appena sei minuti e l’emittente non ne sarebbe stata soddisfatta.

Laurie ha poi proseguito scherzando sull’ipotesi opposta: episodi in cui il medico non riusciva mai a trovare la soluzione e il paziente finiva per morire. Anche quella formula, ha aggiunto, non avrebbe incontrato il favore del pubblico.

L’attore ha quindi ampliato il discorso sostenendo che molte opere artistiche si sviluppano attraverso variazioni dello stesso tema. Per spiegare il concetto ha citato figure come Johann Sebastian Bach, Frida Kahlo e Henry Moore, ricordando come abbiano costruito parte della loro produzione su strutture o soggetti ricorrenti.

Secondo Laurie, il vero interesse della serie non risiede esclusivamente nei casi medici, ma nel modo in cui ogni episodio affronta e rielabora elementi simili. Ha infine concluso con una battuta rivolta alla giornalista, affermando di attendere con curiosità la pubblicazione del suo primo romanzo.