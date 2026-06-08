Perchè Jannik Sinner al San Raffaele dopo il malore a Parigi? Esami medici e controlli per il numero 1 del tennis

Jannik Sinner è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per una serie di controlli medici dopo il malore accusato al Roland Garros. Gli accertamenti proseguiranno per tutta la giornata e potrebbero continuare anche domani.

Jannik Sinner si trova all’ospedale San Raffaele di Milano, dove nella mattinata di oggi è arrivato per sottoporsi a una serie di accertamenti medici programmati. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del ranking mondiale, resterà nella struttura per l’intera giornata e potrebbe tornare anche nelle prossime ore per completare il percorso diagnostico previsto dai medici.

I controlli sono stati disposti dopo il malore accusato durante il Roland Garros. Nel corso della sfida contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, Sinner aveva manifestato un problema fisico che ne aveva condizionato la prestazione, fino all’eliminazione dal torneo francese al secondo turno.

All’interno dell’Irccs milanese il campione azzurro sarà sottoposto a una serie di esami multidisciplinari, finalizzati a verificare le condizioni generali di salute e a individuare le cause dell’episodio avvenuto a Parigi. Il programma degli accertamenti potrebbe estendersi anche alla giornata successiva, in base ai risultati che emergeranno dalle verifiche in corso.

Sinner è ospitato nel padiglione Diamante della struttura sanitaria di via Olgettina. Lo stesso reparto è noto per aver accolto in più occasioni Silvio Berlusconi durante i suoi ricoveri al San Raffaele, compreso quello precedente alla scomparsa dell’ex presidente del Consiglio avvenuta il 12 giugno 2023.