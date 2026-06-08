Jannik Sinner al San Raffaele di Milano, nuovi esami dopo il malore accusato al Roland Garros

Nuova giornata di controlli per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, numero uno del ranking mondiale, si è recato oggi all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti già programmati nei giorni scorsi. La permanenza nella struttura potrebbe proseguire anche nelle prossime ore con ulteriori verifiche mediche.

Gli esami arrivano a pochi giorni dal problema fisico che ha colpito l’azzurro durante il Roland Garros. Nel match contro Juan Manuel Cerundolo, Sinner aveva accusato un malessere improvviso che aveva compromesso una partita apparentemente già indirizzata a suo favore. Dopo aver conquistato i primi due set e aver raggiunto il 5-1 nel terzo, il campione italiano aveva progressivamente perso brillantezza fino a subire la rimonta dell’argentino.

Secondo quanto emerso dopo l’incontro, il tennista avrebbe sofferto un colpo di calore accompagnato da nausea, episodi di vomito e sintomi riconducibili a crampi muscolari. Una situazione che aveva inciso in modo evidente sul rendimento in campo, fino alla sconfitta maturata al quinto set.

Nei giorni successivi all’eliminazione parigina, Sinner aveva già iniziato un percorso di approfondimento clinico. Prima si era sottoposto ad alcune analisi presso il JMedical di Torino, poi aveva fatto rientro a Montecarlo passando da Nizza. Per seguire da vicino gli accertamenti aveva anche soggiornato per alcune notti nei pressi della struttura torinese.

Durante la sfida del Roland Garros, i segnali di difficoltà erano emersi chiaramente nel corso del terzo set. Sinner aveva iniziato a mostrare problemi negli spostamenti e nel servizio, lamentando pesantezza alla testa e una forte sensazione di nausea. Dopo un colloquio con il giudice di sedia aveva richiesto l’intervento del fisioterapista e si era momentaneamente allontanato dal campo per ricevere assistenza.

Rientrato in partita, il numero uno del mondo aveva provato a proseguire nonostante le evidenti difficoltà fisiche. Cerundolo ne aveva approfittato per recuperare lo svantaggio e prendere il controllo dell’incontro. Anche nei set successivi Sinner aveva continuato a convivere con il malessere, senza riuscire a ritrovare continuità negli scambi e nella spinta al servizio.

I controlli in corso a Milano hanno l’obiettivo di individuare con precisione le cause del problema che ha condizionato il torneo parigino e di valutare le condizioni del tennista in vista dei prossimi impegni stagionali.