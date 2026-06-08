Sara Vetrano travolta e uccisa sulla statale 394, indagato il conducente della Panda

Sara Vetrano, travolta da un'auto sulla statale 394 e morta a 16 anni, avrebbe compiuto 17 anni il 19 giugno. La Procura di Varese ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e indagato il conducente della vettura coinvolta.

La comunità di Cugliate Fabiasco, Provincia di Varese, piange Sara Vetrano, la sedicenne morta domenica lungo la statale 394 nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca. La ragazza avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 19 giugno. L'incidente è avvenuto mentre si trovava insieme ad altri giovani a bordo strada.

La Procura di Varese ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni stradali. Nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente di una Fiat Panda che, secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, avrebbe perso il controllo del veicolo all'uscita di una curva, investendo il gruppo di ragazzi poco dopo l'attraversamento della carreggiata.

Per Sara i soccorsi si sono rivelati inutili. Gli altri quattro giovani coinvolti nell'investimento hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell'auto coinvolta nell'incidente. Nelle prossime ore verrà affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo della giovane, un passaggio ritenuto necessario per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare ogni responsabilità.

Sara frequentava l'indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale all'Istituto Einaudi di Varese. Era conosciuta per la partecipazione alle attività dell'oratorio, per l'impegno nello studio e per l'aiuto offerto ai più piccoli.

Alla vigilia dell'ultimo giorno di scuola, la dirigente scolastica Samantha Emanuele ha rivolto un messaggio a studenti e docenti ricordando la ragazza e il dolore che ha colpito l'intera comunità scolastica. La preside ha parlato di una scuola profondamente colpita dalla tragedia e ha espresso vicinanza ai familiari, ai compagni di classe e agli insegnanti chiamati ad affrontare un lutto così improvviso.