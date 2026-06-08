Napoli, 20enne precipita dal belvedere di Monte Echia mentre scatta una foto
Un 20enne di Palermo è precipitato dal belvedere di Monte Echia a Napoli mentre cercava di scattare una foto ed è ricoverato in prognosi riservata al Vecchio Pellegrini.
Un ragazzo di 20 anni, originario di Palermo, è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dopo una caduta dal belvedere di Monte Echia. L’incidente è avvenuto domenica sera, intorno alle 20, nell’area panoramica che affaccia sul Golfo.
Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava sulla terrazza insieme ai familiari quando avrebbe provato a fotografare il panorama. Durante lo scatto si sarebbe sporto troppo, perdendo l’equilibrio e precipitando per diversi metri.
Le persone presenti hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Ferdinando, arrivati nella zona di via Egiziaca a Pizzofalcone.
Dopo le prime cure ricevute sul luogo della caduta, il ventenne è stato trasferito d’urgenza al Vecchio Pellegrini. I medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni restano critiche.
La Polizia sta raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare ogni dettaglio della caduta dal punto panoramico.
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