Tragedia a Brooklyn, 16enne cade da un traliccio mentre scatta una foto

Timothee Englund muore dopo una caduta da un traliccio a Brooklyn mentre scattava una foto, probabilmente per pubblicarla sui social. Il sedicenne aveva superato una recinzione in un parco vicino casa.

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a Brooklyn dopo essere precipitato da un traliccio su cui si era arrampicato per fotografare il panorama. La vittima si chiamava Timothee Englund, studente e sportivo, residente poco distante dal luogo dell’incidente.

L’episodio è avvenuto venerdì 20 marzo all’interno di un parco cittadino. Il giovane avrebbe oltrepassato una recinzione per raggiungere la struttura e salire in alto. Una volta in cima, mentre era intento a scattare una foto dello skyline, ha perso l’equilibrio ed è caduto da oltre quattro metri.

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I soccorsi sono stati attivati con una chiamata al 911 e il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali e i medici non sono riusciti a salvarlo.

I genitori, Yvette e Tobias, descrivono il figlio come un ragazzo solare e affettuoso. Frequentava il liceo e praticava sport, con l’intenzione di entrare nella squadra di wrestling nel corso dell’anno.

La famiglia vive a breve distanza dal parco dove è avvenuto l’incidente. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, l’area attorno al traliccio risultava in condizioni di degrado, con rifiuti e siringhe sparse. Non è stato chiarito se il giovane fosse solo o in compagnia, né chi abbia effettuato la chiamata di emergenza.