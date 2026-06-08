Herbert Ballerina racconta Stefano De Martino, Il suo camerino è sempre aperto a tutti

Herbert Ballerina conquista il pubblico di Affari Tuoi e racconta il rapporto con Stefano De Martino, che descrive come un conduttore disponibile e sempre aperto al confronto dietro le quinte.

La popolarità arrivata dopo oltre vent’anni di carriera ha cambiato profondamente la quotidianità di Luigi Luciano, conosciuto dal pubblico come Herbert Ballerina. Oggi il comico è uno dei volti più apprezzati di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 guidato da Stefano De Martino, e si trova a fare i conti con una notorietà molto più ampia rispetto al passato.

Intervistato dal Corriere della Sera, Herbert ha raccontato come il successo ottenuto in età adulta abbia un peso diverso rispetto a quello vissuto da artisti più giovani. Essere riconosciuto continuamente per strada, spiega, richiede energia e capacità di adattamento. Pur apprezzando l’affetto del pubblico, ammette che non sempre è semplice convivere con una visibilità così diffusa.

Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato con insistenza al prossimo Festival di Sanremo, soprattutto in virtù del rapporto professionale costruito con De Martino. Il comico non nasconde che l’idea lo affascina, ma affronta l’argomento con prudenza. Sanremo, osserva, rappresenta una sfida particolarmente impegnativa per chi fa comicità, perché il livello di attenzione e giudizio del pubblico è altissimo.

Parlando del conduttore campano, Herbert traccia un ritratto estremamente positivo. La collaborazione tra i due è iniziata nel 2021 con Bar Stella e si è consolidata negli anni successivi fino all’esperienza quotidiana di Affari Tuoi.

Secondo il comico, Stefano De Martino si distingue per disponibilità e semplicità. Un dettaglio che lo ha colpito riguarda proprio il camerino del presentatore, che resta abitualmente aperto. Una situazione insolita nel mondo televisivo, soprattutto per chi ricopre il ruolo di padrone di casa di un programma di grande successo. Herbert racconta di entrare liberamente, utilizzare gli spazi e condividere momenti informali con il conduttore e con le persone che lavorano intorno a lui.

Prima di diventare un volto noto della televisione generalista, Herbert Ballerina ha costruito il proprio stile comico tra la provincia molisana e gli anni della sperimentazione artistica. Cresciuto a Campobasso, ha sviluppato una comicità surreale influenzata da figure come Eduardo De Filippo e Nino Frassica, affinando nel tempo il gusto per l’improvvisazione e il nonsense.

L’ingresso nel mondo dello spettacolo è legato a un episodio che lui stesso racconta con ironia. Trasferitosi a Milano, riuscì a entrare nella squadra di Maccio Capatonda ed Enrico Venti dichiarando di possedere competenze tecniche che in realtà non aveva. Doveva lavorare come operatore video, ma le prime riprese risultarono tutt’altro che perfette. Da quell’esperienza, però, nacque la possibilità di collaborare alla scrittura di personaggi e sketch che contribuirono alla sua crescita professionale.

Un’altra svolta arrivò grazie a un messaggio ricevuto sui social. A contattarlo fu Luca Medici, in arte Checco Zalone, che gli propose un incontro per partecipare al film Che bella giornata. Herbert inizialmente pensò a uno scherzo, ma quella richiesta si rivelò autentica. Senza affrontare un provino tradizionale, si ritrovò coinvolto nel progetto cinematografico che avrebbe poi registrato numeri record al botteghino.

Tra occasioni inattese, collaborazioni fortunate e una comicità riconoscibile, Herbert Ballerina è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel panorama televisivo italiano, diventando uno dei protagonisti più apprezzati dal pubblico della Rai.