Herbert Ballerina racconta l'amicizia con Stefano De Martino e l'inizio della sua carriera

Herbert Ballerina racconta il legame con Stefano De Martino, la carriera partita dal Molise e l’ascesa tra tv e cinema, tra incontri decisivi e ironia costante.

Per Herbert Ballerina il punto di svolta ha un nome preciso: Stefano De Martino. È stato lui a volerlo come presenza fissa ad Affari Tuoi, dandogli una visibilità decisiva. «Mi ha reso famosissimo», racconta, spiegando che tra loro il rapporto va oltre la televisione.

L’intesa, dice, è nata subito. Stesso senso dell’umorismo, stessi tempi comici. Un’amicizia che continua anche lontano dalle telecamere, fatta di frequentazioni quotidiane e confidenza reciproca. «Siamo una coppia collaudata», scherza.

Leggi anche Affari Tuoi, Herbert Ballerina scomparso: l'ironia di Stefano De Martino in diretta

Il momento professionale positivo si accompagna a una vita privata stabile. Da anni è legato all’attrice siciliana Lucia Di Franco. Sui social compaiono spesso insieme in brevi video improvvisati, ironici e affettuosi, che raccontano il loro equilibrio.

Non tutti sanno che Ballerina è nato a Campobasso. I genitori gestivano uno storico negozio di articoli da regalo e per la casa, dove lui ha lavorato fin da ragazzo. Ma l’obiettivo era un altro: recitare.

Dopo il diploma si trasferisce a Bologna e si iscrive al Dams. Poi Milano, città decisiva, dove incontra Maccio Capatonda. L’ingresso nel gruppo avviene quasi per caso: viene chiamato come tecnico, scambiato per un operatore video.

Accetta l’incarico pur non avendo esperienza. L’equivoco dura poco, ma da lì nasce l’occasione di mettersi davanti alla telecamera. Propone di recitare nei video legati a Mai dire gol e il risultato convince.

Anche il nome d’arte nasce per gioco. “Herbert” per suonare internazionale, “Ballerina” perché l’accostamento lo faceva ridere. Una scelta istintiva che diventa definitiva.

Il cinema arriva in modo inatteso. Un messaggio su Facebook firmato da Checco Zalone lo invita a far parte del suo team dopo averlo visto in tv. Ballerina pensa a uno scherzo, invece è vero: entra nel cast di Che bella giornata.

Negli anni successivi alterna televisione e altri progetti: Bar Stella, Stasera tutto è possibile e infine Affari Tuoi. Con De Martino l’affiatamento è immediato. «Ridere delle stesse cose aiuta a capirsi al volo», racconta.

Un sentimento resta costante: la gratitudine. «Continua a credere in me», dice di Stefano De Martino. Un rapporto umano prima ancora che professionale, diventato centrale nel suo percorso.