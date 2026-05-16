Antonella Clerici contro gli hater sui social, lo sfogo in diretta a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici sbotta contro gli insulti social dopo i messaggi offensivi comparsi sulle pagine di È sempre mezzogiorno. Durante la diretta su Rai1, la conduttrice ha invitato gli hater a “farsi una vita” fuori dai social.

Momento inatteso durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Nel corso della trasmissione, la presentatrice ha interrotto per qualche minuto il clima leggero del cooking show per parlare degli attacchi ricevuti sulle pagine ufficiali del programma.

Clerici ha raccontato che, anche negli spazi social legati alla trasmissione, continuano ad apparire commenti offensivi e messaggi aggressivi pubblicati da utenti che prendono di mira il programma e chi ci lavora. La conduttrice ha spiegato che, se potesse gestire personalmente quei profili, li bloccherebbe senza esitazioni.

Nel suo intervento, la presentatrice Rai ha distinto le critiche normali dagli insulti gratuiti, chiarendo di accettare senza problemi i giudizi legati ai gusti del pubblico, ma di non tollerare la cattiveria gratuita che spesso compare online. Clerici ha anche fatto notare che gli autori di questi messaggi sarebbero quasi sempre le stesse persone.

Durante la diretta, la conduttrice ha poi lanciato un invito diretto agli utenti più aggressivi della rete, suggerendo loro di allontanarsi dai social e dedicare più tempo alla vita quotidiana. Ha parlato della necessità di ritrovare leggerezza e normalità lontano dagli schermi, invitando chi diffonde odio a smettere di riversare negatività sugli altri.

Antonella Clerici ha infine difeso il lavoro della squadra di È sempre mezzogiorno, ricordando l’impegno quotidiano del gruppo che realizza il programma e il sostegno ricevuto ogni giorno dai telespettatori che seguono la trasmissione su Rai1.