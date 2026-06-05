Delitto di Garlasco, l'amico di Andrea Sempio rompe il silenzio e lo difende in tv

Mirko Crepaldi, amico di lunga data di Andrea Sempio e suo compagno di scuola durante gli anni delle superiori, è intervenuto per la prima volta davanti alle telecamere nel corso della trasmissione «Quarto Grado». Il suo intervento arriva mentre il nome di Sempio è tornato al centro dell’attenzione per i nuovi sviluppi investigativi legati al delitto di Garlasco.

Crepaldi ha raccontato di aver seguito le notizie emerse nelle ultime settimane, comprese alcune parti dei diari attribuiti a Sempio. Pur ammettendo di aver provato disagio leggendo alcune ricostruzioni diffuse pubblicamente, ha precisato di non riconoscere in quelle descrizioni la persona che frequenta da molti anni.

Secondo il suo racconto, Andrea Sempio è sempre apparso come un ragazzo riservato e pacato. Ricordando il periodo compreso tra i 18 e i 20 anni, Crepaldi ha spiegato che entrambi condividevano un carattere tranquillo e che proprio questa somiglianza li aveva portati a stringere amicizia.

L’amico ha inoltre escluso di aver mai osservato comportamenti che considerasse anomali o preoccupanti. Ha dichiarato di non aver mai notato atteggiamenti insoliti e di non aver mai ricevuto confidenze riguardanti presunti soliloqui o problematiche psicologiche particolari. A suo giudizio, Sempio non ha mai mostrato difficoltà nei rapporti con gli altri o con le donne.

Nel corso dell’intervista, Crepaldi ha spiegato che la lunga conoscenza personale rende ancora più difficile associare all’amico l’immagine emersa da alcune ricostruzioni. Ha aggiunto di non sapere nemmeno come definire il concetto di persona “strana”, ricordando anche di aver affrontato personalmente episodi di attacchi di panico nel corso della propria vita.

Parlando delle indagini, Crepaldi ha espresso fiducia nel lavoro svolto dalla Procura e negli accertamenti effettuati dagli investigatori. Allo stesso tempo ha ribadito la propria convinzione sull’innocenza di Andrea Sempio, dichiarandosi certo che riuscirà a chiarire definitivamente la sua posizione.