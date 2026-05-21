Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio gli dà un alibi e difende la sua innocenza

Andrea Sempio torna a proclamarsi innocente nel caso Garlasco e il padre Giuseppe lo difende pubblicamente, sostenendo che il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi il figlio fosse in casa con lui.

Giuseppe Sempio torna a esporsi pubblicamente per difendere il figlio Andrea, oggi unico indagato nel nuovo filone d’indagine sul delitto di Chiara Poggi. In un’intervista televisiva, il padre del 38enne ha escluso qualsiasi coinvolgimento del figlio nell’omicidio avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007.

“Andrea è innocente, non ha ucciso Chiara”, ha dichiarato Giuseppe Sempio, spiegando di essere convinto della versione fornita dal figlio fin dall’inizio della vicenda. L’uomo ha anche indicato quello che considera un elemento decisivo per la difesa del figlio, sostenendo che il giorno del delitto Andrea si trovasse nella loro abitazione insieme a lui.

“Quel giorno era a casa con me”, ha ribadito il padre di Sempio, parlando dell’alibi del figlio. Nel corso dell’intervista ha poi definito la situazione “una vigliaccata”, senza però indicare responsabilità precise o avanzare accuse dirette nei confronti di qualcuno.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Andrea Sempio a intervenire pubblicamente durante una trasmissione televisiva, negando ancora una volta ogni legame con l’omicidio di Chiara Poggi. “Non ho commesso l’omicidio”, aveva detto, respingendo anche le ricostruzioni circolate sul suo presunto interesse nei confronti della vittima.

Sempio aveva inoltre affrontato alcuni aspetti emersi durante le indagini, compresi vecchi messaggi e discussioni online finite al centro dell’attenzione investigativa. Il 38enne aveva spiegato che alcune frasi scritte in passato possono oggi apparire ambigue, ma aveva aggiunto che ogni elemento verrà chiarito nel momento opportuno.

Nel suo intervento televisivo, Andrea Sempio aveva parlato anche del rapporto con Marco Poggi e con la famiglia della vittima. Ha ammesso che l’idea di essere guardato con sospetto dagli amici di un tempo lo farebbe soffrire, ma ha detto di non credere che abbiano realmente dubitato di lui nonostante l’eco mediatica che continua a circondare il caso di Garlasco.