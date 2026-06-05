Valeria Marini sul matrimonio con Giovanni Cottone: Mi ha truffata e ho perso quattro anni

Valeria Marini ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita privata durante la trasmissione televisiva condotta da Caterina Balivo. La showgirl ha parlato nuovamente del matrimonio con Giovanni Cottone, definendolo un’esperienza che ancora oggi le provoca sofferenza.

Nel racconto, Marini ha spiegato di aver subito gravi conseguenze personali ed economiche. «Sono stata truffata e privata dei miei soldi», ha dichiarato, ricordando di aver impiegato anni per affrontare e risolvere le problematiche nate da quella relazione. Secondo quanto raccontato, la vicenda le avrebbe sottratto circa quattro anni della sua vita.

Già prima delle nozze, celebrate con una grande cerimonia alla presenza di oltre mille invitati, la madre Gianna Orrù aveva espresso forti perplessità. In studio ha ricordato di aver invitato la figlia a riflettere fino all’ultimo momento sulla scelta di sposarsi. Marini ha ammesso di aver percepito alcuni segnali negativi, ma di non essersi sentita nelle condizioni di annullare tutto alla vigilia del matrimonio.

L’unione ebbe una durata molto breve. Sebbene il matrimonio sia rimasto formalmente valido per circa un anno, la showgirl ha spiegato di aver ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota dopo appena quattro mesi. Alla base della separazione, secondo il suo racconto, vi sarebbero stati comportamenti e situazioni che l’hanno costretta a rivolgersi a diversi avvocati.

Marini ha inoltre ricordato che la vicenda giudiziaria riguardante l’ex marito si concluse con il suo arresto. In quel periodo, ha raccontato, il sostegno ricevuto dalla famiglia fu determinante per affrontare le difficoltà e superare una fase particolarmente complessa della sua esistenza.

Nel corso dell’intervista è emerso anche il ricordo del legame con Vittorio Cecchi Gori, con il quale ha vissuto una relazione durata sei anni. Nonostante la fine della storia sentimentale, tra i due sarebbe rimasto un rapporto molto stretto.

La showgirl ha raccontato di aver conosciuto il produttore cinematografico in un periodo delicato della sua vita e di aver mantenuto nel tempo un affetto sincero nei suoi confronti. Ancora oggi, ha spiegato, continuano a sentirsi con frequenza e a condividere un rapporto basato su stima e vicinanza reciproca.