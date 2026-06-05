La Ruota della Fortuna, Gianluca vince 21.100 euro e si emoziona davanti a Gerry Scotti

La puntata del 4 giugno de La Ruota della Fortuna ha incoronato un nuovo campione. A conquistare la vittoria è stato Gianluca, receptionist di Fiumicino, che ha superato le avversarie Ludovica e Carmela al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena.

Fin dalle prime manche il concorrente ha mostrato grande determinazione, mettendosi in evidenza durante il segmento “Giramondo”. Carmela, però, è riuscita a rispondere conquistando la leadership provvisoria grazie al “Round Musicale”, mantenendo aperta la sfida fino alle fasi centrali del gioco.

L’equilibrio si è rotto nel momento di “Se la sai raddoppi”, quando Gianluca ha trovato la soluzione corretta ottenendo un vantaggio prezioso. Carmela ha tentato di recuperare terreno nel “Round Express”, ma il concorrente laziale è riuscito a difendere il margine accumulato.

La svolta definitiva è arrivata nell’ultima parte della trasmissione. Con la corretta soluzione del tabellone dedicato alle corde, Gianluca ha chiuso la partita assicurandosi il titolo di campione e un montepremi complessivo di 21.100 euro.

Subito dopo la vittoria, il concorrente non è riuscito a trattenere l’emozione. Le lacrime versate davanti alle telecamere hanno colpito il pubblico in studio e lo stesso Gerry Scotti, che ha voluto dedicargli alcune parole di apprezzamento.

Il conduttore ha evidenziato come vedere un giovane mostrare apertamente la propria sensibilità sia un segnale positivo. Rivolgendosi al neo campione, Scotti ha sottolineato quanto sia bello assistere a una reazione autentica per un successo conquistato con impegno, lodando la spontaneità e la gentilezza dimostrate dal concorrente durante tutta la serata.