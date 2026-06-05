Rafael Leao accusa Allegri: Ho giocato fuori ruolo e infortunato... poi apre alla Premier League

Rafael Leao critica la gestione tecnica al Milan e rivela di aver giocato per mesi con un problema fisico. L’attaccante portoghese apre anche a un possibile trasferimento in Premier League, dove ritiene che le sue qualità sarebbero maggiormente valorizzate.

Rafael Leao rompe il silenzio e racconta le difficoltà vissute nell’ultima stagione con il Milan. In un’intervista rilasciata a Sport.tv, l’attaccante portoghese ha spiegato di non aver mai avuto le condizioni ideali per esprimere il proprio potenziale, puntando il dito contro le scelte tecniche che lo hanno costretto a giocare lontano dalla sua posizione preferita.

Il numero 10 rossonero ha rivelato di aver convissuto per diversi mesi con un problema fisico. «Ho giocato per quattro o cinque mesi con una forma di tendinite», ha raccontato Leao, spiegando che la situazione è stata aggravata dall’utilizzo in un ruolo che non considera il più adatto alle sue caratteristiche. Una combinazione che, a suo dire, lo ha portato ad arrivare esausto al termine della stagione.

Secondo il portoghese, il rendimento personale e quello della squadra sono stati condizionati da una serie di fattori negativi. La mancata qualificazione alla Champions League ha rappresentato uno dei momenti più deludenti dell’annata. Leao ha ricordato di aver iniziato la preparazione estiva in ottime condizioni fisiche e mentali, convinto di poter incidere in maniera decisiva nel corso della stagione.

Le dichiarazioni arrivano in una fase delicata per il Milan, impegnato in una profonda riorganizzazione societaria e tecnica. Il club è chiamato a definire le figure chiave per il futuro, tra dirigenza e guida tecnica, mentre si lavora alla costruzione della squadra per la prossima stagione.

Nel corso dell’intervista, Leao ha affrontato anche il tema del proprio futuro. Pur senza annunciare un addio imminente, l’attaccante ha ammesso di guardare con interesse alla Premier League. «Se si presentasse l’opportunità di giocare lì, ne sarei molto felice», ha dichiarato, aggiungendo di ritenere che il suo talento potrebbe essere valorizzato maggiormente nel campionato inglese.

Parole che alimentano inevitabilmente le speculazioni di mercato attorno al giocatore, da tempo seguito da diversi club europei e considerato uno dei profili più appetibili del panorama internazionale.