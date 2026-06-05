ASUS al Computex 2026, nuovi PC AI e gaming avanzato con potenza locale fino a 1 petaflop

ASUS presenta al Computex 2026 nuovi PC e dispositivi con intelligenza artificiale locale, puntando su produttività, gaming e sicurezza dei dati senza dipendere dal cloud.

L’edizione 2026 del Computex di Taipei segna una nuova fase per ASUS, che punta con decisione sull’intelligenza artificiale eseguita direttamente sui dispositivi. L’azienda ha mostrato una gamma rinnovata di computer consumer e professionali progettati per sfruttare modelli AI in locale, riducendo la necessità di affidarsi a servizi cloud esterni.

Tra le novità dedicate al mercato consumer figurano i nuovi Zenbook 14 e i modelli della serie Vivobook S, basati sulle piattaforme Snapdragon X e dotati di unità NPU capaci di raggiungere fino a 45 TOPS. Per chi lavora in mobilità arriva anche l’ExpertBook B5 Flip G2, convertibile con cerniera a 360 gradi pensato per l’ambiente professionale. ASUS torna inoltre nel segmento tablet con un dispositivo da 12,2 pollici equipaggiato con schermo OLED a doppio strato.

A supportare l’esperienza quotidiana c’è anche Zenni Claw, assistente proprietario sviluppato da ASUS. Il sistema combina elaborazione locale e remota per gestire attività e flussi di lavoro mantenendo elevati standard di tutela dei dati personali.

Una delle presentazioni più rilevanti riguarda la famiglia ProArt, composta dai modelli P16, P14 e da una serie di Mini PC progettati per portare capacità di calcolo AI avanzate direttamente sulla scrivania. Secondo ASUS, queste macchine possono raggiungere fino a 1 petaflop di potenza grazie alla piattaforma NVIDIA RTX Spark, che integra una CPU Grace da 20 core e una GPU Blackwell con 6.144 core, affiancate da un massimo di 128 GB di memoria unificata.

Spazio anche al gaming con le celebrazioni per i vent’anni del marchio Republic of Gamers. Per l’occasione ASUS ha presentato la collezione Edition 20, una serie limitata di componenti e sistemi dedicati agli appassionati. Il modello di punta è il desktop ROG G1000 Edition 20, equipaggiato con processore AMD Ryzen 9 9950X3D e scheda grafica ROG Astral GeForce RTX 5090.

Tra i prodotti più particolari mostrati durante l’evento figura la nuova ROG XBOX Ally X 20. La console portatile integra un display OLED Nebula HDR da 7,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità massima di 1.400 nit. ASUS ha inoltre previsto la compatibilità con occhiali smart dedicati, che permettono di visualizzare il gioco direttamente davanti agli occhi dell’utente trasformando la console in una piattaforma multimediale portatile.

Kayin Chang, responsabile Commercial BU e GTM di ASUS, ha spiegato che molte delle tecnologie sviluppate per le linee ROG e Zenbook vengono ora trasferite anche ai prodotti destinati alle aziende. L’obiettivo è favorire l’uso di modelli linguistici leggeri eseguiti direttamente sull’hardware, affiancati dalle soluzioni di sicurezza ExpertGuardian per proteggere le informazioni sensibili senza aumentare la dipendenza dal cloud.

Durante la presentazione è intervenuto anche Marco Astori, Country Manager di ASUS Italy, che ha illustrato la strategia legata alla Private AI. Secondo l’azienda, l’elaborazione locale dei dati consentirà alle imprese di gestire informazioni complesse direttamente sui PC aziendali, migliorando l’efficienza operativa e mantenendo il controllo sui dati interni.