ASUS rilancia gli AI PC al Computex 2026, arrivano Zenbook Vivobook desktop e tablet

ASUS amplia la gamma AI PC con nuovi Zenbook, Vivobook, desktop e tablet, portando funzioni di intelligenza artificiale anche su dispositivi più accessibili per studio, lavoro e intrattenimento domestico.

Al Computex 2026 ASUS ha presentato una nuova linea di dispositivi pensata per allargare l’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo PC. L’azienda taiwanese ha mostrato notebook, desktop, all-in-one e tablet sviluppati per integrare strumenti AI nelle attività quotidiane, dalla produttività allo studio fino all’intrattenimento.

La strategia di ASUS punta a trasformare l’AI PC in una categoria trasversale, non più limitata ai modelli premium. La nuova gamma combina processori di ultima generazione, NPU dedicate per l’elaborazione AI locale e software proprietari progettati per semplificare l’utilizzo delle funzioni intelligenti.

Tra i prodotti principali c’è il nuovo Zenbook 14, notebook ultraleggero da 1,2 kg con chassis in Ceraluminum disponibile anche nelle colorazioni Arctic Blue e Komodo Coral. Il portatile può essere configurato con piattaforme Intel, AMD oppure Snapdragon e integra una NPU fino a 50 TOPS per le funzioni Copilot+. ASUS dichiara oltre 21 ore di autonomia, display OLED, ricarica rapida e sistemi di sicurezza come Windows Hello, Microsoft Pluton e blocco automatico dello schermo.

La famiglia Vivobook S14 e S16 si rivolge invece a studenti e utenti che cercano soluzioni più economiche. I modelli adottano processori Snapdragon X con NPU fino a 45 TOPS e schermi OLED 16:10 certificati TÜV Rheinland per ridurre l’emissione di luce blu. ASUS parla di autonomia superiore alle 25 ore e ricarica al 60% in meno di 50 minuti.

I nuovi Vivobook S Flip aggiungono una cerniera a 360 gradi, touchscreen OLED 2K e compatibilità con ASUS Pen 3.0. La piattaforma è pensata per prendere appunti, disegnare o lavorare in mobilità, con supporto audio Dolby e tecnologia Snapdragon Sound.

Anche il settore desktop riceve un aggiornamento con il nuovo ASUS V700 Mini Tower. Il computer adotta un design più adatto agli ambienti domestici, con finiture effetto legno, ma integra componenti di fascia alta come Intel Core Ultra 9, memoria DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e schede NVIDIA GeForce RTX serie 50 opzionali. ASUS ha lavorato anche sulla silenziosità del sistema grazie a un raffreddamento con heat pipe a triplo canale.

La gamma comprende inoltre gli all-in-one ASUS V200 e V400, progettati per occupare meno spazio sulla scrivania e offrire strumenti integrati per videochiamate, streaming e lavoro da casa. Il modello V400 utilizza una piattaforma Snapdragon su schermo da 27 pollici.

Tra le novità più particolari compare il nuovo ASUS Pad, tablet da 12,2 pollici con pannello OLED dual-layer 2.8K a 144 Hz e rapporto schermo-corpo del 92%. Il dispositivo pesa 523 grammi, ha uno spessore di 6,5 mm e utilizza una struttura in magnalium con retro in fibra di vetro. All’interno trova spazio un processore MediaTek Dimensity 8300 con batteria da 9000 mAh, ricarica rapida e Wi-Fi 6E.

Il tablet integra quattro speaker Dolby Atmos e funzioni dedicate alla produttività leggera e all’intrattenimento, tra cui ASUS GlideX, Circle to Search e riconoscimento facciale per il login.

ASUS ha annunciato anche Zenni Claw, un assistente AI sviluppato per automatizzare attività quotidiane e semplificare l’uso dei flussi di lavoro basati su agenti intelligenti. Il sistema utilizza un’infrastruttura ibrida locale-cloud per bilanciare velocità, gestione dei dati e capacità di elaborazione.

Accanto all’hardware debutta anche MuseTree, piattaforma creativa basata su tecnologia FLUX e accelerazione GPU NVIDIA. Il software permette di generare e modificare immagini e video direttamente sui dispositivi ASUS, mentre l’integrazione dei modelli FLUX.2 nei sistemi ProArt punta a migliorare le prestazioni AI dedicate ai creator.

Con la nuova lineup presentata al Computex 2026, ASUS amplia il concetto di AI PC a quasi tutti i formati del computing personale, spingendo l’intelligenza artificiale anche su prodotti destinati a un pubblico più ampio.