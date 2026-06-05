Arkansas, archiviato il caso contro Aaron Spencer dopo la scomparsa del video della dashcam

Un giudice dell’Arkansas ha archiviato il procedimento contro Aaron Spencer dopo la scomparsa del filmato della dashcam che avrebbe documentato la sparatoria mortale. L’uomo aveva ucciso il 67enne accusato di aver abusato della figlia tredicenne.

Aaron Spencer, 37 anni, non dovrà affrontare il processo per l’uccisione di Michael Fosler, il 67enne accusato di aver abusato sessualmente della figlia tredicenne. Il 4 giugno 2026 il giudice Ralph Wilson Jr. ha disposto l’archiviazione dell’accusa di omicidio di secondo grado, ritenendo determinante la gestione irregolare di una prova considerata centrale per il procedimento.

I fatti risalgono alla notte dell’8 ottobre 2024. Spencer si accorse che la figlia non era in casa e riuscì a rintracciarla all’interno di un’automobile guidata da Fosler. Dopo aver intercettato il veicolo e averlo costretto a fermarsi urtandolo con la propria auto, sparò all’uomo una volta sceso dal mezzo. Successivamente mise in sicurezza la ragazza, tornò alla sua vettura e contattò i soccorsi per segnalare quanto accaduto.

Al momento della sparatoria, Fosler era libero su cauzione. Poche settimane prima era stato arrestato e doveva rispondere a numerose accuse legate a presunti abusi sessuali ai danni della figlia di Spencer, che secondo gli investigatori sarebbero avvenuti tra giugno e luglio del 2024.

Fin dall’inizio, Spencer ha sostenuto di aver agito per difendere la propria figlia. La sua linea difensiva è rimasta invariata durante tutta l’inchiesta, mentre il procedimento giudiziario si avvicinava alla fase processuale.

La svolta è arrivata nell’aprile 2026, quando è emerso che una memory card appartenente a una dashcam, potenzialmente in grado di mostrare l’intera sequenza degli eventi, era stata smarrita da un investigatore della contea di Lonoke. Secondo la difesa, la gestione del materiale probatorio sarebbe stata caratterizzata da gravi omissioni e da una documentazione incompleta riguardo all’esistenza e alla successiva perdita del supporto.

Nel provvedimento, il giudice Wilson ha definito l’archiviazione una misura eccezionale, ma ha ritenuto che il comportamento delle forze dell’ordine fosse sufficientemente grave da compromettere il regolare svolgimento del procedimento e giustificare la chiusura definitiva del caso.

Parallelamente alla vicenda giudiziaria, Spencer ha intrapreso la carriera politica candidandosi a sceriffo della contea di Lonoke. Durante la campagna elettorale ha sostenuto di aver agito quando, a suo giudizio, il sistema non era riuscito a proteggere la figlia.

Il 3 marzo 2026 ha ottenuto il 53,5% dei voti nelle primarie repubblicane. Nelle elezioni previste per l’autunno affronterà Brian Mitchell Sr. nella corsa alla guida dell’ufficio dello sceriffo della contea.